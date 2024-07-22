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مصادر أمنية: العراق يعدم 10 أشخاص شنقا بعد إدانتهم بالإرهاب

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الناصرية (العراق) (رويترز) – قالت مصادر أمنية إن العراق نفذ حكم الإعدام شنقا يوم الاثنين بحق عشرة أشخاص أُدينوا في تهم تتعلق بالإرهاب.

وأضافت أن أحكام الإعدام نُفذت في سجن بمدينة الناصرية بجنوب العراق وأن جميع المدانين عراقيون.

وأوضحت المصادر أن الرجال العشرة أدينوا بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية وارتكاب “جرائم إرهابية خطيرة”.

وفي أبريل نيسان نفذ العراق حكم الإعدام بحق 11 شخصا بتهم تتعلق الإرهاب، مما أثار انتقادات من منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى مخاوف من احتمال إعدام المزيد دون الإعلان عن ذلك نظرا “للافتقار المقلق للشفافية” بشأن عمليات الإعدام في العراق في الأشهر القليلة الماضية.

وأحال العراق مئات ممن يُشتبه أنهم من الجهاديين إلى المحاكمة ونفذ عدة إعدامات جماعية منذ هزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في عملية عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة في الفترة من 2014 إلى 2017.

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