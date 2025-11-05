مصادر أمنية: تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة
إسطنبول (رويترز) – أفادت مصادر أمنية تركية بأن رئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين التقى برئيس فريق التفاوض التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خليل الحية يوم الأربعاء، وناقشا الخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ المراحل التالية من خطة وقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت المصادر أن كالين التقى بوفد حماس في إسطنبول، وبحث الجانبان أيضا سبل ضمان سير عملية وقف إطلاق النار بسلاسة وكيفية التغلب على المشكلات القائمة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)