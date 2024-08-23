مصادر أمنية: ضربات إسرائيلية على لبنان تقتل 8 مقاتلين وطفلا

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بيروت (رويترز) – قالت مصادر أمنية إن ضربات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان يوم الجمعة قتلت ما لا يقل عن ثمانية مقاتلين وطفلا، بينما ردت جماعة حزب الله اللبنانية بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ عبر الحدود.

ويتبادل الجيش الإسرائيلي إطلاق النار مع حزب الله المدعوم من إيران عبر الحدود الجنوبية للبنان بالتوازي مع حرب غزة لكن تصاعدت أعمال القتال في الآونة الأخيرة وسط مخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في المنطقة.

وأسفرت ضربات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان عن مقتل ستة مقاتلين من حزب الله، بحسب الجماعة ومصدر أمني.

وقال المصدر الأمني إن مقاتلا آخر قُتل في ضربة جوية أخرى على أطراف قرية عيترون. ولم يتضح بعد إذا ما كان المقاتل من حزب الله.

وأضاف المصدر الأمني لرويترز أن ضربة جوية إسرائيلية منفصلة على قرية عيتا الجبل التي تبعد نحو 14 كيلومترا شمالي الحدود مع إسرائيل أسفرت عن مقتل مقاتل من حزب الله وطفل. وقال حزب الله إن المقاتل الذي قُتل في عيتا الجبل يدعى محمد نجم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على الإنترنت إنه استهدف نجم في عيتا الجبل لأنه عضو في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله. وأضاف أنه استهدف اثنين آخرين من مقاتلي حزب الله في الجنوب.

وجاء في بيان الجيش أن “عددا من القذائف التي أطلقت من الأراضي اللبنانية” عبرت إلى شمال إسرائيل، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال المكتب الإعلامي لحزب الله إن الجماعة أطلقت صواريخ ونيران مدفعية على عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية خلال اليوم.

وقُتل أكثر من 600 شخص في لبنان منذ بدء الاشتباكات في أكتوبر تشرين الأول الماضي، من بينهم أكثر من 400 مقاتل من حزب الله وأكثر من 130 مدنيا، وفقا لإحصاءات رويترز.