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مصادر أمنية: طائرات إسرائيلية تستهدف قواعد سابقة للجيش السوري في جنوب سوريا

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القاهرة (رويترز) – قالت مصادر أمنية سورية إن طائرات إسرائيلية نفذت عدة غارات على ثكنات ومواقع عسكرية سابقة للجيش السوري في محافظة درعا الجنوبية يوم الاثنين في أحدث سلسلة من الضربات التي تستهدف البنية التحتية العسكرية للبلاد.

وأضافت أن ست غارات على الأقل أصابت قاعدة في بلدة جباب، بينما أصابت ثماني غارات أخرى على الأقل قاعدة عسكرية سابقة في مدينة إزرع.

ولم ترد أنباء بعد عن سقوط قتلى أو جرحى.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) ذكرت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي استهدف يوم الاثنين محيط محافظة درعا في سوريا بعدة ضربات جوية.

وقالت الوكالة “طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط بلدتي جباب وإزرع شمال درعا بعدة غارات جوية”.

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