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مصادر أمنية: طائرات حربية إسرائيلية تخرق حاجز الصوت في أجواء بيروت

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بيروت (رويترز) – ذكرت مصادر أمنية ووسائل إعلام لبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت في أجواء العاصمة بيروت ومناطق أخرى في لبنان يوم الثلاثاء في واقعة أثارت حالة من التوتر وسط الأعمال القتالية الدائرة بين جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران وإسرائيل على الحدود.

وتدور المواجهات بين حزب الله وإسرائيل بالتوازي مع حرب غزة المستمرة منذ تسعة أشهر. وعلى الرغم من أن اقتصارها إلى حد كبير على المناطق القريبة من الحدود، إلا أنها أثارت مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الحكومة في لبنان إن طائرات حربية معادية اخترقت حاجز الصوت على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضواحيها ومناطق أخرى في لبنان. وفي بيروت، شعر السكان بدوي شديد لمرتين.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

والأعمال القتالية الحالية بين حزب الله وإسرائيل هي الأسوأ منذ أن خاضا حربا شاملة في عام 2006.

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