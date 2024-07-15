مصادر أمنية: مقتل رجل أعمال سوري بارز في غارة إسرائيلية

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(رويترز) – قالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز إن رجل الأعمال السوري البارز المؤيد للنظام براء قاطرجي قتل في غارة جوية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية السورية يوم الاثنين.

ولم يصدر بعد تعليق إسرائيلي على الغارة.

وكان قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال أعمال مقربين من عائلة الأسد الذين برزوا على الساحة خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت في عام 2011 بعد أن قمعت حكومة الرئيس بشار الأسد الاحتجاجات الشعبية.

وأقام قاطرجي مع شقيقه حسام إمبراطورية تجارية مرتبطة بالنفط والخدمات اللوجستية والنقل والبناء.

ويخضع الأخوان وشركاتهما لعقوبات أمريكية، بسبب اتهامات تتضمن “تسهيل شحنات النفط والتمويل للنظام السوري”، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية.

وتنفذ إسرائيل غارات جوية شبه يومية في سوريا ولبنان منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتطلق جماعات أخرى مدعومة من إيران، منها جماعة حزب الله في لبنان وفصائل شيعية في سوريا والعراق، هجمات على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول فيما أطلقوا عليه “جبهة الدعم” لإبعاد النيران الإسرائيلية عن غزة.