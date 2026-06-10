مصادر أمنية: مقتل 13 في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

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بيروت 10 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا اليوم الأربعاء، في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل حملتها على جماعة حزب الله، بينما أعلنت الجماعة المدعومة من إيران عن شن هجمات جديدة على القوات الإسرائيلية في الجنوب.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن من بين القتلى تسعة أشخاص لاقوا حتفهم في قرية طير دبا، على بعد ثمانية كيلومترات إلى الشرق من مدينة صور. وأظهرت لقطات لرويترز مركبات مشتعلة في مدينة صيدا الجنوبية بعد غارة جوية إسرائيلية.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي أشعل الصراع، لا يزال لبنان جبهة رئيسية في الحرب.

وأدى الصراع في لبنان إلى تصعيد النزاع على نطاق أوسع في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت التي يهيمن عليها حزب الله، مما دفع إيران إلى الرد بهجوم صاروخي على إسرائيل، التي ردت بدورها بقصف إيران، قبل أن توقف إسرائيل وإيران الهجمات.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن حوالي 3700 شخص قتلوا في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار، منهم 730 من النساء والأطفال والمسعفين، بينما تقول السلطات إن حوالي 1.2 مليون شخص نزحوا في لبنان.

ودخل حزب الله الحرب في الثاني من مارس آذار، قائلا إنه فعل ذلك ردا على مقتل الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي في بداية الصراع.

ومنذ ذلك الحين، يشير إحصاء لرويترز، استنادا للإعلانات العسكرية الإسرائيلية، إلى أن 28 جنديا إسرائيليا لاقوا حتفهم في القتال في لبنان، بينما قتل أربعة مدنيين في هجمات حزب الله.

وقال الجيش اللبناني إن جنديا لبنانيا توفي اليوم الأربعاء متاثرا بجراحه التي أصيب بها جراء غارة جوية إسرائيلية في الجنوب في 17 مارس آذار.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)