مصادر أمنية: مقتل 6 في هجمات إسرائيلية بجنوب لبنان

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بيروت/القدس 3 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن غارات إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في جنوب لبنان واستهدفت سيارة إلى الجنوب من بيروت مباشرة اليوم الأربعاء، في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل أنها اعترضت طائرة معادية يُرجح أن حزب الله هو الذي أطلقها.

واستمرت الأعمال القتالية على الرغم من اتفاق بوساطة أمريكية أُعلن عنه يوم الاثنين، والذي دفع إسرائيل إلى التراجع عن مهاجمة الضاحية الجنوبية التي يهيمن عليها حزب الله في بيروت، وحمل الجماعة المدعومة من إيران على وقف الهجمات عبر الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الطائرة المعادية عبرت إلى شمال إسرائيل قادمة من لبنان. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إنها على الأرجح طائرة مسيرة أطلقها حزب الله. ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن طائرات إسرائيلية مسيرة ضربت ما لا يقل عن 10 مركبات في جنوب لبنان اليوم الأربعاء. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية ووسائل إعلام حكومية لبنانية بأن غارة على الطريق بالقرب من مدينة صور الساحلية أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.

وأصابت غارة أخرى سيارة على الطريق السريع الساحلي الرئيسي في منطقة خلدة، على بعد بضعة كيلومترات جنوبي بيروت، مما أدى إلى إصابة شخصين.

ولم يصدر أي رد فوري من الجيش الإسرائيلي على أسئلة من رويترز بشأن غارات الطائرات المسيرة.

ووقعت ضربات اليوم الأربعاء على أقرب مسافة من بيروت منذ أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إسرائيل عدم استهداف العاصمة اللبنانية، بموجب الاتفاق الذي أعلنه هو والسفارة اللبنانية في واشنطن يوم الاثنين.

(تغطية صحفية جنى شقير وأحمد الإمام من دبي وألكسندر كورنويل من القدس ومايا الجبيلي من بيروت – إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)