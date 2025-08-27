مصادر بالجيش السوري: إنزال لقوة إسرائيلية خاصة بمنطقة مرتفعة استراتيجية جنوب غرب دمشق

(رويترز) – قال مصدران بالجيش السوري إن وحدة من الجيش الإسرائيلي نفذت إنزالا جويا على منطقة مرتفعة استراتيجية جنوب غرب دمشق، ونفذت عملية استمرت ساعتين قبل أن تغادر المنطقة.

وأضاف المصدران أن الإنزال جرى قرب جبل المانع، الذي كان في السابق موقعا لقاعدة رئيسية للدفاع الجوي تشغلها إيران قبل أن تدمرها إسرائيل قبل سقوط حكم بشار الأسد.

ويتمركز عدد من قوات الجيش السوري الجديد في القاعدة.

(تغطية صحفية سليمان الخالدي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية)