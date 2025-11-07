The Swiss voice in the world since 1935
مصادر بحرية: ناقلة غاز مسال تفلت من هجوم قراصنة قبالة الصومال

أثينا (رويترز) – قالت مصادر أمنية بحرية إن ناقلة للغاز الطبيعي المسال نجحت في الإفلات من قراصنة اقتربوا منها بزورق سريع قبالة سواحل الصومال يوم الجمعة، مما زاد من المخاوف من عودة القرصنة بعد سنوات من الهدوء.

وأدت أحدث سلسلة من الهجمات المسلحة على الناقلات في المنطقة -بما في ذلك أول هجوم يشتبه في تورط قراصنة صوماليين فيه منذ عام- إلى تجدد المخاوف بشأن أمن الممرات الملاحية المستخدمة لنقل الطاقة والبضائع الحيوية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح مسؤول في شركة ديابلوس للأمن البحري أن حادث يوم الجمعة وقع بالقرب من موقع هجوم استهدف يوم الخميس الناقلة (هيلاس أفروديت) التي كانت ترفع علم مالطا.

وقالت مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية والمصادر الأمنية البحرية إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال التي ترفع علم جزر مارشال، والتي عرفتها مصادر الأمن البحري باسم الثمامة، أبلغت عن اقتراب زورق صغير على متنه ثلاثة أشخاص.

وأضافت المصادر أن الربان أبلغ أن الناقلة، التي كانت في طريقها من رأس لفان بقطر إلى سفينويتشيه ببولندا عبر رأس الرجاء الصالح، تجاوزت القارب السريع.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من الشركة المشغلة للسفينة، وهي شركة (إن.واي.كيه) اليابانية.

(إعداد رحاب علاء وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

