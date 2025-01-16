مصادر بحرية تتوقع توقف الحوثيين عن هجماتهم في البحر الأحمر بعد اتفاق غزة

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أثينا (رويترز) – قال مسؤولون في الأمن البحري يوم الخميس إنهم يتوقعون أن تعلن جماعة الحوثي اليمنية وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال الخبراء إن من الدلائل المحتملة على ذلك رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز من الجماعة تفيد بتأجيل إفادة أمنية كان من المقرر تقديمها في الأيام المقبلة.

ومن المقرر أيضا أن يلقي زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كلمة في وقت لاحق من يوم الخميس، كما يفعل في معظم الأسابيع، وتزايدت التكهنات في المنطقة بأنه قد يستغل المناسبة للإعلان عن توقف الهجمات بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ولم ترد جماعة الحوثيين بعد على طلب التعليق.

ونفذت الجماعة أكثر من 100 هجوم على السفن العابرة في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، قائلة إنها تفعل ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة. وأغرقت سفينتين واستولت على أخرى وقتلت أربعة بحارة على الأقل.

وعطلت الهجمات الشحن العالمي وأجبرت الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر كلفة حول جنوب أفريقيا لأكثر من عام.

وقال ديمتريس مانياتيس الرئيس التنفيذي لشركة ماريسكس للأمن البحري لرويترز عن تأجيل الإفادة “نجحت الضربات البريطانية والأمريكية والإسرائيلية في تقليص هجمات الحوثيين كثيرا وهم يبحثون عن ذريعة لإعلان وقف إطلاق النار”.

وقال مسؤول آخر في الأمن البحري إن الإعلان كان متوقعا إلى حد كبير وإن هناك مؤشرات على أن بعض الشركات تستعد لاستئناف رحلاتها عبر البحر الأحمر لكن من السابق لأوانه القول إن حركة المرور ستعود.

وأضاف المسؤول “المؤشر الأول على عودة الأمور إلى طبيعتها سيكون في سوق التأمين، مع بدء رسوم التأمين في الانخفاض”.

وقال مسؤول بحري ثان طلب أيضا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر إن توقف الهجمات متوقع على نطاق واسع لكنه لا يستطيع تأكيد ذلك.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز، قال الحوثيون إن الندوة الأمنية عبر الإنترنت التي تستهدف شركات الشحن والنقل البحري، وهي أول دعوة من نوعها يصدرونها، تأجلت إلى العاشر من فبراير شباط بسبب كثرة الأسئلة والاقتراحات التي وردت من المشاركين.

وقالوا في الرسالة أمس الأربعاء “هذا سيضمن أن يكون الحدث أكثر شمولا وفائدة لكل الحضور”.