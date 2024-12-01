مصادر تركية: جماعة معارضة مسلحة سورية مدعومة من تركيا منعت خطط توسع كردية

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أنقرة (رويترز) – قالت مصادر أمنية تركية يوم الأحد إن الجيش الوطني السوري، وهو جماعة معارضة سورية مسلحة مدعومة من تركيا، منع محاولة من جماعات كردية لإقامة ممر يربط منطقة تل رفعت بشمال شرق سوريا.

وأضافت المصادر أن جماعات مسلحة كردية، من بينها حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، سعت لاستغلال انسحاب قوات الحكومة السورية من بعض المناطق في شمال البلاد كانت خاضعة لسيطرة قوات الأسد لتوسيع مناطق سيطرتها.

والمنطقة التي كانت سيقيم فيها مسلحون أكراد ممرا كانت ستربط مناطق في شمال شرق سوريا يسيطر عليها الأكراد بتل رفعت وهي منطقة استراتيجية تقع شمال غربي حلب.