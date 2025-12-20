مصادر تركية: رئيس المخابرات التركية ناقش مع حماس المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة

The Swiss voice in the world since 1935
أنقرة 20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت مصادر أمنية تركية أن رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين التقى اليوم السبت مع رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة وكبير مفاوضيها خليل الحية وناقشا الإجراءات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن كالين التقى بوفد حماس في إسطنبول في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وأن الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لمنع ما وصفوها بانتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأضافت، دون الخوض في التفاصيل، أنهما بحثا أيضا الإجراءات اللازمة لحل القضايا العالقة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

