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مصادر سياسية: حزب الله يؤجل اجتماعا مع الرئيس لاختيار رئيس الحكومة الجديد

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بيروت (رويترز) – قالت مصادر سياسية إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران أرجأت اجتماعا مع الرئيس جوزاف عون يوم الاثنين كان من المقرر أن تحدد خلاله مرشحها المفضل لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما يشير إلى توتر يشوب العملية.

وكان من المنتظر أن يبلغ حزب الله وحليفته حركة أمل الشيعية الرئيس بأنهما يريدان بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في المنصب المخصص للمسلمين السنة في النظام السياسي الطائفي في لبنان.

لكن المصادر قالت إن حزب الله وحركة أمل أجلا اجتماعهما بعد أن صار واضحا أن مرشحا آخر سيحظى بقدر أكبر من التأييد بين النواب، وهو رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام.

وعون مطالب بتعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية