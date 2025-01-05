مصادر فلسطينية: إسرائيل تقتل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قالت حركة فتح ووزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين، أحدهما فتى عمره 17 عاما، قُتلا برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على منزل رجل يبلغ من العمر 37 عاما في بلدة جنوبي جنين بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة في بيان “باستشهاد الطفل معتز أحمد عبد الوهاب مدني (17 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم عسكر بنابلس”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت مسلحا “وصادرت أربع قطع أسلحة وآلاف الشواقل من أموال الإرهابيين وفككت معملا لتصنيع المتفجرات”. وأضاف في بيان منفصل أنه يتحرى تقارير عن مقتل الفتى.

وجنين بشمال الضفة الغربية مركز للجماعات المسلحة الفلسطينية منذ عقود، وقاومت الفصائل المسلحة محاولات متكررة لإخراجها من قبل الجيش الإسرائيلي.

ودخلت قوات الأمن الفلسطينية إلى جنين الشهر الماضي في خطوة تقول إنها تهدف إلى قمع الجماعات المسلحة من “الخارجين عن القانون” الذين أسسوا قاعدة في المدينة ومخيم اللاجئين المجاور لها.

وقُتل مئات الفلسطينيين وعشرات الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، مما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة وصراع أوسع على عدة جبهات.