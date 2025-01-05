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مصادر فلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قالت حركة فتح الفلسطينية في بيان إن فلسطينيا قُتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت مسلحا “وصادرت أربع قطع أسلحة وآلاف الشواقل من أموال الإرهابيين وفككت معملا لتصنيع المتفجرات”.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على منزل رجل يبلغ من العمر 37 عاما في بلدة جنوبي جنين بالضفة الغربية وأن إسرائيل لا تزال تحتجز جثمانه.

وجنين بشمال الضفة الغربية مركز للجماعات المسلحة الفلسطينية منذ عقود، وقاومت الفصائل المسلحة محاولات متكررة لإخراجها من قبل الجيش الإسرائيلي.

ودخلت قوات الأمن الفلسطينية إلى جنين الشهر الماضي في خطوة تقول إنها تهدف إلى قمع الجماعات المسلحة من “الخارجين عن القانون” الذين أسسوا قاعدة في المدينة ومخيم اللاجئين المجاور لها.

وقُتل مئات الفلسطينيين وعشرات الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، مما أدى إلى اندلاع الحرب في غزة وصراع أوسع على عدة جبهات.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية