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مصادر لبنانية: بايدن وماكرون بصدد إعلان اتفاق هدنة بين حزب الله وإسرائيل

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بيروت (رويترز) – قالت أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى يوم الاثنين إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وقف إطلاق النار بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل في غضون 36 ساعة بموجب خطط قائمة.

ولم ترد الرئاسة الفرنسية والبيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط ذكرت في وقت سابق أن بايدن وماكرون سيعلنان وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يوم الثلاثاء. ورفض مسؤولون في واشنطن الرد على سؤال عن إعلان محتمل يوم الثلاثاء. وفي باريس، لم يقل المسؤولون سوى إن المحادثات جارية.

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