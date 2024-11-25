مصادر لبنانية: بايدن وماكرون سيعلنان هدنة بين إسرائيل وحزب الله

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من معيان لوبيل وليلى بسام

القدس/بيروت (رويترز) – قالت أربعة مصادر لبنانية رفيعة المستوى يوم الاثنين إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقفا لإطلاق النار في لبنان بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي “نحن قريبون” ولكن “لن (يُعلن) التوصل لشيء حتى الانتهاء من كل شيء”.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن المباحثات المتعلقة بوقف إطلاق النار أحرزت تقدما كبيرا. وفي القدس، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة ستجتمع يوم الثلاثاء للموافقة على اتفاق هدنة مع حزب الله.

وبالتزامن مع إشارات على قرب التوصل إلى حل دبلوماسي، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في إطار مواصلة الهجوم الذي بدأته في سبتمبر أيلول بعد ما يقرب من عام من الأعمال القتالية عبر الحدود.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق على تقارير تفيد بأن إسرائيل ولبنان اتفقا على نص اتفاق وقف إطلاق النار. لكن المسؤول الإسرائيلي الكبير قال لرويترز إن اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء هدفه الموافقة على الاتفاق.

وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل ستحتفظ بالقدرة على ضرب جنوب لبنان بموجب أي اتفاق. واعترض لبنان في وقت سابق على صياغة تمنح إسرائيل هذا الحق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد بعيد، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف “في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية… نبذل أقصى ما في وسعنا”.

وتهدف الضغوط الدبلوماسية إلى حمل حزب الله، المدعوم من إيران، وإسرائيل على إنهاء القتال الذي اندلع في أكتوبر تشرين الأول 2023، بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. وتفاقمت حدة الصراع في لبنان خلال الشهرين الماضيين.

وقال إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني لرويترز إنه لم تعد هناك “عقبات جدية” أمام بدء تنفيذ اتفاق اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، “ما لم يغير نتنياهو رأيه”.

وأوضح بو صعب أن المقترح ينص على انسحاب عسكري إسرائيلي من جنوب لبنان ونشر قوات نظامية من الجيش اللبناني في منطقة الحدود في غضون 60 يوما.

وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من خمس دول، منها فرنسا، وترأسها الولايات المتحدة.