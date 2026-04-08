مصادر لرويترز: حزب الله يوقف الهجمات بموجب الاتفاق بين أمريكا وإيران

8 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت ثلاثة مصادر لبنانية مقربة من حزب الله لرويترز أن الجماعة أوقفت إطلاق النار على شمال إسرائيل وعلى القوات الإسرائيلية في لبنان في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء في إطار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران المعلن عنه في وقت سابق.

وواصلت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان وأصدرت تحذيرات جديدة بالإخلاء لمدينة صور في الجنوب، مشيرة إلى أنها ستشن هجوما هناك في وقت قريب، وذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الذي يستمر أسبوعين لن يشمل لبنان.

وقالت المصادر الثلاثة إن من المتوقع أن يصدر حزب الله المدعوم من إيران بيانا يحدد موقفه الرسمي من وقف إطلاق النار ومن تأكيد نتنياهو أن لبنان غير مشمول به.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)