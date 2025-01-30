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مصادر وشهود: مسلحون فلسطينيون يصلون لموقع تسليم رهائن في غزة

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(رويترز) – قالت مصادر وشهود إن مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية وصلوا إلى موقع في خان يونس بغزة قبل تسليم رهائن إسرائيليين يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي على تيليجرام، إن الحركة “أنهت إجراءات تسليم اثنين من الرهائن المحتجزين لديها وهما أربيل يهود وجادي موزيس. وسيطلق سراحهما اليوم ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى في صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى”.

ومن المتوقع إطلاق سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين يوم الخميس مقابل 110 معتقلين فلسطينيين.

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