مصارف اميركية تستثمر بأكثر من مليار جنيه في المملكة المتحدة قبل زيارة ترامب

كشفت الحكومة البريطانية الأحد عن استثمارات بأكثر من مليار جنيه إسترليني في البلاد من البنوك الأميركية، وهو اعلان يأتي قبل أيام من زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة.

وستستثمر مجموعة سيتي غروب 1,1 مليار جنيه إسترليني (1,27 مليار يورو) في أنشطتها بالمملكة المتحدة، ومزود خدمة الدفع عبر الإنترنت باي بال 150 مليون جنيه إسترليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة.

والاستثمارات المعلنة التي تشمل أيضا بنك أوف أميركا وستاندرد آند بورز، ستساهم في توفير 1800 فرصة عمل في لندن وإدنبرة وبلفاست ومانشستر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “بالتعاون مع حلفائنا فإننا نخلق فرص عمل هنا”.

ويواجه ستارمر أزمة سياسية داخلية بعد إقالة السفير البريطاني في واشنطن بيتر ماندلسون هذا الأسبوع بسبب صداقته مع جيفري إبستين المتهم بجرائم جنسية بحق قاصرين.

تستعد المملكة المتحدة لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة دولة يومي الأربعاء والخميس، بعد زيارته الأولى عام 2019 خلال ولايته الأولى.

وسيرافق الرئيس الأميركي عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجالي التكنولوجيا والمال، بحسب وسائل اعلام بريطانية، ويتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية واستثمارية.

