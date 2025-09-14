The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
مصارف اميركية تستثمر بأكثر من مليار جنيه في المملكة المتحدة قبل زيارة ترامب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

كشفت الحكومة البريطانية الأحد عن استثمارات بأكثر من مليار جنيه إسترليني في البلاد من البنوك الأميركية، وهو اعلان يأتي قبل أيام من زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة.

وستستثمر مجموعة سيتي غروب 1,1 مليار جنيه إسترليني (1,27 مليار يورو) في أنشطتها بالمملكة المتحدة، ومزود خدمة الدفع عبر الإنترنت باي بال 150 مليون جنيه إسترليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة.

والاستثمارات المعلنة التي تشمل أيضا بنك أوف أميركا وستاندرد آند بورز، ستساهم في توفير 1800 فرصة عمل في لندن وإدنبرة وبلفاست ومانشستر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “بالتعاون مع حلفائنا فإننا نخلق فرص عمل هنا”. 

ويواجه ستارمر أزمة سياسية داخلية بعد إقالة السفير البريطاني في واشنطن بيتر ماندلسون هذا الأسبوع بسبب صداقته مع جيفري إبستين المتهم بجرائم جنسية بحق قاصرين.

تستعد المملكة المتحدة لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة دولة يومي الأربعاء والخميس، بعد زيارته الأولى عام 2019 خلال ولايته الأولى.

وسيرافق الرئيس الأميركي عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجالي التكنولوجيا والمال، بحسب وسائل اعلام بريطانية، ويتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية واستثمارية.

ادم/ليل/ريم

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
