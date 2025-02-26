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مصحح- أكسيوس: المبعوث الأمريكي قد يتوجه للشرق الأوسط الأحد

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(لتوضيح أن الحدث نظمته اللجنة اليهودية الأمريكية وليس المؤتمر اليهودي في الفقرة الثانية)

(رويترز) – كتب مراسل أكسيوس باراك رافيد على منصة إكس يوم الثلاثاء أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد إذا سارت المفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشكل جيد.

وذكر رافيد أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط قال في مناسبة نظمتها اللجنة اليهودية الأمريكية إن وفدا إسرائيليا سيتوجه في الأيام المقبلة إلى الدوحة أو القاهرة للتفاوض على المرحلة التالية من الاتفاق. وتضطلع قطر ومصر بدور الوساطة في المحادثات.

ونقل رافيد عن ويتكوف قوله “إذا سارت الأمور على ما يرام فقد أتوجه إلى المنطقة يوم الأحد”.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ذكر رافيد نقلا عن مصدر أن ويتكوف أرجأ زيارة مقررة إلى الشرق الأوسط لبضعة أيام بسبب الجهود الدبلوماسية الأمريكية المتعلقة بروسيا وأوكرانيا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني وهو على ثلاث مراحل.

والمرحلة الأولى على وشك الانتهاء وخلالها أطلق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين في غزة مقابل معتقلين وسجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

والاتفاق صامد إلى حد كبير على الرغم من اتهامات متبادلة بين الجانبين بانتهاكه وسلسلة من الانتكاسات.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، يتوقع المسؤولون إما استئناف القتال أو تجميد الوضع الحالي بحيث يستمر وقف إطلاق النار لكن مع عدم عودة الرهائن الإسرائيليين وربما تمنع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية