مصحح-أمريكا والسعودية تهاجمان جماعات مدعومة من إيران في العراق

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(إعادة لتصحيح النقطة الرئيسية الثانية لتكون إيران بدلا من العراق)

دبي/القاهرة 29 يوليو تموز (رويترز) – شنت الولايات المتحدة والسعودية ضربات على جماعات مدعومة من إيران في العراق يوم الأربعاء، وقالتا إنها مسؤولة عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية، مما دفع إيران إلى التحذير من أن إلقاء اللوم عليها في مثل هذه الهجمات يمثل “خطأ كبيرا في التقدير”.

وجاءت الضربات على أهداف داخل العراق في وقت قدمت فيه سلطنة عمان مقترحا إقليميا جديدا يهدف إلى تسوية الصراع بشأن مضيق هرمز الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل الحرب.

وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني يوم الأربعاء إن قواتها استهدفت ثلاث ناقلات نفط في المضيق وأجبرتها على التوقف بعد تجاهلها تحذيرات بسبب سلوكها “مسارا غير آمن وغير قانوني”.

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان إنها تواصل فرض سيطرتها الكاملة على الممر المائي الاستراتيجي، محذرة من أن “التدخل العسكري الأمريكي غير القانوني” والتوجيهات الصادرة إلى السفن في المنطقة لن تمر دون رد.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بعد من رواية الحرس الثوري.

وجاءت الضربات الأمريكية السعودية في شرق العراق بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أن دفاعاته الجوية أحبطت محاولة هجوم إيرانية مباغتة على قوات أمريكية في المنطقة. وقال الحرس الثوري يوم الأربعاء إنه أطلق عدة صواريخ باليستية على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن.

وأنهت الهجمات المتبادلة في الأيام القليلة الماضية توقفا قصيرا للقتال، بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين، فيما بدا أن إيران حذت حذوه.

* ضربات أمريكية سعودية على أهداف موالية لإيران في العراق

قالت السعودية يوم الثلاثاء إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن ميليشيات مدعومة من إيران أطلقت الهجمات من الأراضي العراقية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية في وقت لاحق إن البلدين استهدفا عدة مواقع في أنحاء شرق العراق، قالا إن إيران استخدمتها لتوجيه هجمات بالطائرات المسيرة. وقالت وزارة الدفاع السعودية إنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي “عدوان”.

وقالت قوات الحشد الشعبي العراقية إن عددا من مقراتها الرسمية في مناطق مختلفة من العراق تعرضت يوم الأربعاء لهجمات قالت إن قوات أمريكية وسعودية هي التي شنتها. وأضافت أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، فضلا عن وقوع أضرار في عدد من مبانيها ومنشآتها.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل يوم الأربعاء بعد الضربات الأمريكية السعودية، وسط مخاوف من تصعيد الصراع.

ونفى مسؤول دفاعي إيراني، في حديث للتلفزيون الرسمي، بشدة وجود أي صلة لإيران بالمقذوفات التي أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف سعودية.

وقال المسؤول العسكري، الذي لم يكشف عن اسمه ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني تصريحاته، إن نسبة الهجمات على المصالح الأمريكية في المنطقة إلى إيران تمثل “خطأ كبيرا في التقدير”.

وقالت إيران إنها ستكف عن إطلاق النار ما دامت واشنطن تفعل ذلك. لكن القيادة المركزية الأمريكية قالت يوم الثلاثاء إن إيران أطلقت عدة صواريخ باليستية “في محاولة هجوم مباغتة على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط”، وإن الصواريخ جرى اعتراضها بنجاح.

وقال الحرس الثوري في بيان “ما دامت التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة والأعمال غير القانونية والخبيثة للقوات الأمريكية ضد مصالحنا جارية، فإن المقاومة ستستمر أيضا”.

* عمان تقترح إدارة مشتركة لمضيق هرمز

في مسعى لحل الصراع بشأن مضيق هرمز، أفاد مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لرويترز يوم الثلاثاء بأن سلطنة عمان قدمت لإيران خطة مدعومة من دول خليجية لإدارة الممر المائي، تشمل تحصيل رسوم طوعية من السفن.

وينص الاقتراح العماني على ألا تمارس إيران السيطرة بمفردها وأن تكون الرسوم طوعية، وفقا للمصدر الخليجي والدبلوماسي الغربي المطلعين على الأمر.

وسيكون النظام مشابها لذلك المعمول به في مضيق ملقا الآسيوي، حيث تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن دفع مساهمات طوعية لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا عبر تقنية الاتصال المرئي يوم الثلاثاء لمناقشة أحدث تطورات الصراع.

لكن مسؤولا أمريكيا رفض مجددا يوم الثلاثاء فكرة فرض رسوم أو أعباء على السفن العابرة للمضيق، مؤكدا أنه ممر مائي دولي ينبغي أن يكون خاليا من السيطرة أو القيود الإيرانية. وقال المسؤول لرويترز إن الاتفاق قيد المناقشة لن يشمل أي رسوم أو أعباء.

وجعلت إيران المضيق في حكم المغلق بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير شباط. وأدى اتفاق تسنى التوصل إليه الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة فتح مضيق هرمز جزئيا، مع التخطيط لإجراء محادثات لاحقة لحل قضايا أكبر، منها البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق انهار في أوائل يوليو تموز بعد أن أطلقت إيران النار على سفن تستخدم مسارا للشحن لا تعترف به.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )