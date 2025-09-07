مصحح-إعلام إسرائيلي: وزير الشؤون الاستراتيجية سيقابل وزير الخارجية السوري هذا الأسبوع
(لتوضيح أنه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر (وليس وزير الدفاع)
القاهرة (رويترز) – ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) يوم الأحد أن من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني هذا الأسبوع، إذ يواصل الجانبان محادثات بوساطة الولايات المتحدة لتهدئة الصراع في جنوب سوريا.
(تغطية صحفية جيداء طه – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)