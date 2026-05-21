مصحح-إعلام رسمي: مقتل 4 جراء انهيار مبنى في فاس بالمغرب

(لتصحيح العدد ليكون 4 بعدما ذكرت القناة المغربية بالخطأ مقتل 11)

الرباط 21 مايو أيار (رويترز) – ذكرت السلطات المغربية اليوم الخميس أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون جراء انهيار مبنى من أربعة طوابق خلال الليل في مدينة فاس، التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرقي الرباط.

وكانت القناة الثانية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ 11 شخصا قبل أن تصدر تصحيحا رسميا.

وأفادت السلطات بأن عمليات البحث جارية للعثور على أشخاص يحتمل أنهم ما زالوا تحت الأنقاض. وعرضت وسائل إعلام لقطات لرجال إنقاذ وسكان ينقبون بين الركام.

وقالت السلطات إنه تم فتح تحقيق في الحادث، وطلبت من سكان المباني المجاورة إخلاء منازلهم كإجراء احترازي تحسبا لانهيارات أخرى محتملة.

وشهدت فاس، وهي عاصمة سابقة يعود تاريخها إلى القرن الثامن وثالث أكبر مدن المغرب من حيث عدد السكان، حوادث مماثلة في الشهور الماضية، بما في ذلك انهيار مبنيين في ديسمبر كانون الأول أسفر عن مقتل 22 على الأقل.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)