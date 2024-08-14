مصحح-اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين بالضفة الغربية

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(لتصحيح اسم مقاتل حماس في الفقرة الرابعة)

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت إسرائيل إن قواتها وجهت ضربة جوية لمسلحين فلسطينيين في بلدة طمون بالضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء بينما قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في مدينة طوباس بعد مقتل أحدهم في غارة إسرائيلية.

وتصاعدت حدة أعمال العنف في الضفة الغربية قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول، لكن الأوضاع تفاقمت منذ بدء الحرب مع تزايد وتيرة وكثافة المداهمات الإسرائيلية وعنف المستوطنين وكذلك وقوع هجمات ينفذها فلسطينيون في الشوارع. وأعلنت حماس مسؤوليتها عن مزيد من الهجمات هناك في الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن شابا قتل في مداهمة بمدينة طوباس، فيما قتل أربعة آخرون في ضربة بطائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة طمون على بعد كيلومترات قليلة إلى الجنوب.

ولم تحدد الوكالة هويات القتلى، لكن كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، قالت في وقت لاحق إن أحد مقاتليها، فايز فواز دراغمة، قتل في غارة طوباس.

وقالت كتائب القسام “يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “في إطار نشاط مكافحة الإرهاب… قصفت طائرة عددا من الإرهابيين المسلحين في طمون”.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن أحد القتلى في طمون هو محمد بني عودة (17 عاما).

وشاهد صحفيون من رويترز في موقع المداهمة في طوباس منزلا متضررا بشدة وزجاجا مهشما والأرض وهي ملطخة بالدماء.

وقال الطفل ورد فايز دراغمة إن أفراد أسرته كانوا نائمين في منزلهم عندما داهمته قوات إسرائيلية خاصة بحثا عن والده.

وتابع قائلا “كلنا كنا نايمين كبسوا علينا قوات خاصة.. صار يطخوا على الدار وكان أبوي نايم… صاروا ينادوا عليه فايز اطلع.. فايز اطلع.. صحينا أبوي قام طال القطعة (السلاح) واشتبك معهم”.

وأضاف وهو يروي ما حدث لهم “صار يقولوا (الجيش ) اطلع.. اطلع. أبوي قال أنا بطلعش. ما بسلم حالي يا بستشهد لا بشرد (بهرب)… إحنا وأمي وإخواتي قلنا لأبوي سلم حالك. أبوي بيقول إن ما بسلم حالي.. لا بستشهد لا بطلع”.

وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 620 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وبعض هؤلاء القتلى مسلحون لكن آخرين كانوا شبانا وفتية يرشقون القوات بالحجارة أو مدنيين مسالمين.

وقتل 30 إسرائيليا على الأقل من الجنود والمدنيين في هجمات فلسطينية في القدس والضفة الغربية في ذات الفترة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أيضا أن الرئيس محمود عباس سيسافر إلى أنقرة يوم الخميس وسيلقي خطابا أمام البرلمان التركي.

وتتزايد احتمالات تحول الحرب في قطاع غزة إلى صراع أوسع وأشمل في المنطقة يجر إيران ووكلاءها في المنطقة ومن بينهم جماعة حزب الله اللبنانية وجماعة الحوثي اليمنية.

ولا يزال من المقرر عقد جولة جديدة من المحادثات بوساطة دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح رهائن إسرائيليين يوم الخميس رغم إعلان حماس عدم مشاركتها.