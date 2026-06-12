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مصحح-الأمم المتحدة: طالبان اعتقلت 30 امرأة لانتهاك قواعد الحجاب بأفغانستان

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كابول 12 يونيو حزيران (رويترز) – قالت الأمم المتحدة في بيان إن السلطات في مدينة هرات غرب أفغانستان اعتقلت ما لا يقل عن 30 امرأة بتهمة انتهاك قواعد الملابس التي فرضتها حكومة طالبان، لكنها أضافت أن بعضهن أفرج عنهن لاحقا.

وجاء بيان الأمم المتحدة أمس الخميس عقب حملة قمع صارمة لاحتجاجات مناهضة للاعتقالات التي وقعت يوم الثلاثاء في منطقة إنجيل بمدينة هرات.

ونقل البيان عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي وكالة معنية بحقوق المرأة، أن “الاعتقالات أدت إلى تزايد الخوف والقلق بين النساء والفتيات في أنحاء أفغانستان”.

وفي بيان منفصل، قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إنها تشعر بالانزعاج إزاء ما وصفته بأنه استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين في هرات.

وجاء في بيان الأمم المتحدة أن “خبراء مستقلين يقولون إن قوات الأمن التابعة لطالبان أطلقت النار على المتظاهرين -من رجال ونساء وأطفال- واعتدت بالضرب على بعضهم… وقُتل ما لا يقل عن شخصين، بينهما صبي، وأصيب أكثر من 20”.

وذكرت وسائل إعلام أن مسؤولين من شرطة الأخلاق التابعة لطالبان احتجزوا بعض النساء في الأيام التي سبقت الاحتجاجات بتهمة عدم امتثالهن لقواعد الحجاب.

ونفت السلطات المحلية التقارير التي تفيد باعتقال نساء.

ومنذ سيطرتها على السلطة في كابول عام 2021، فرضت حركة طالبان قيودا شاملة على النساء والفتيات في البلد الذي مزقته الحرب، بما في ذلك قيود على الوصول إلى التعليم والتوظيف والرياضة، مما أثار انتقادات دولية.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

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