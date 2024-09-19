مصحح-البنتاجون: لا تغيير في الموقف العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بعد تفجيرات لبنان

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(لتصحيح وصف الهجمات في الفقرة الثانية وتوضيح أن الهجمات يُعتقد أن إسرائيل نفذتها وليست هجمات إسرائيلية)

(رويترز) – قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس إنه لا يوجد أي تغيير في الموقف العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

جاء ذلك ردا على سؤال عن هجمات يُعتقد أن إسرائيل نفذتها في لبنان وتضمنت تفجير أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية.

واتهم لبنان وجماعة حزب الله المدعومة من إيران إسرائيل بالمسؤولية عن تفجير أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله والتي أسفرت عن مقتل 37 شخصا وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة ألاف وتسبب في إنهاك المستشفيات اللبنانية واستنزاف الجماعة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج في إفادة صحفية “لا أرى أي تغييرات في موقف القوات في شرق البحر المتوسط ​​أو في منطقة مهام القيادة المركزية”.

وقال البنتاجون إن أي هجوم من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر في المنطقة لن يكون مفيدا.

وأوضحت سينج عند سؤالها عن مكالمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء مع نظيره الإسرائيلي “في كل مكالمة تقريبا، يكرر الوزير دائما الحاجة إلى تهدئة التوتر الإقليمي… لم نرغب أبدا في رؤية صراع إقليمي أوسع”.

ولم تعلق إسرائيل على الهجمات التي تقول مصادر أمنية إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ربما نفذها.

وتعرض البنتاجون لضغوط حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تصاعد التوتر الإقليمي، وقال إن واشنطن لا تعتقد أن جهود التوصل الاتفاق تنهار.

وأضافت المتحدثة أن الولايات المتحدة ترى حتى الآن أن الصراع مقتصر على قطاع غزة.

وقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو أيار اقتراحا لوقف إطلاق النار في غزة على ثلاث مراحل. وواجه المقترح عقبات منذ ذلك الحين.

وحث منتقدون واشنطن على استخدام نفوذها عبر وضع شروط على الدعم العسكري لإسرائيل، لكن الولايات المتحدة حافظت على دعمها لحليفتها.

وأثارت الهجمات في لبنان مخاوف من اتساع نطاق العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والتي تسببت في مقتل عشرات الآلاف وأسفرت عن أزمة جوع في القطاع.

ووجه إلى إسرائيل اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.

واندلعت العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.