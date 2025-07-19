مصحح-الجيش الإسرائيلي: عشرات الإسرائيليين عبروا إلى سوريا قرب قرية درزية

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(تصحيح لتوضيح أن الإسرائيليين عبروا إلى أراض سورية معترف بها وليس إلى قرية في هضبة الجولان المحتلة)

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن عشرات المدنيين الإسرائيليين عبروا إلى داخل الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس، وهي قرية درزية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، واستخدموا العنف ضد القوات التي حاولت تفريقهم.

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) بأن المدنيين من الطائفة الدرزية في إسرائيل وإن الذين عبروا إلى سوريا عادوا خلال ساعتين.