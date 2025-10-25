مصحح-الجيش الإسرائيلي يقول إنه نفذ ضربة محددة الهدف في وسط غزة

(لتصحيح عدد الجثث المتبقية لرهائن إسرائيليين في غزة إلى 13 بدلا من 18)

القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه نفذ ضربة “محددة الهدف” في وسط قطاع غزة ضد شخص كان يخطط لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

ولا يزال وقف إطلاق النار الذي دعمته الولايات المتحدة ساريا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد الحرب التي دامت أكثر من عامين في قطاع غزة، لكن الطرفين يتبادلان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت عضوا في حركة الجهاد الإسلامي. ولم تعلق الحركة الفلسطينية بعد على ما أعلنته إسرائيل.

وذكر شهود لرويترز أنهم رأوا النيران تشتعل في سيارة بعد استهدافها بضربة من طائرة مسيرة. وقال مسعفون فلسطينيون إن أربعة أشخاص أصيبوا، لكن لم ترد أنباء بعد عن سقوط قتلى.

وعلى صعيد منفصل، قال شهود إن دبابات إسرائيلية قصفت المناطق الشرقية من مدينة غزة، أكبر منطقة حضرية في قطاع غزة. ولم يستجب الجيش الإسرائيلي بعد لطلب التعليق.

وفي تراجع عن الموقف الرافض لمنع دخول أي قوات أجنبية، ذكرت عدة مواقع إعلامية إسرائيلية أن إسرائيل سمحت لمسؤولين مصريين بدخول قطاع غزة للمساعدة في العثور على جثث رهائن جرى احتجازهم في الهجوم الذي قادته حماس على البلدات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي أشعل فتيل الحرب.

وفي إطار اتفاق وقف إطلاق النار، قالت حماس إنها ستعيد جميع الرهائن الذين اقتادتهم لغزة، لكن لا يزال رفات 13 منهم في القطاع.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد على طلب التعليق.

(تغطية صحفية إميلي روز ونضال المغربي في القاهرة -إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)