مصحح-الملك تشارلز يستقبل أمير قطر في مستهل زيارة رسمية

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(لحذف الإشارة إلى ملكية ناطحة سحاب في الفقرة العاشرة)

من سارة يونج

لندن (رويترز) – استقبل العاهل البريطاني الملك تشارلز ورئيس الوزراء كير ستارمر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء في زيارته الرسمية إلى بريطانيا، والتي يأمل ستارمر أن تسهم في تعزيز استثمار الدولة الخليجية في بلاده.

ووصل الأمير وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني بالسيارة إلى عرض حرس الخيالة في لندن مع الأمير وليام وزوجته كيت، التي تستأنف مهامها الرسمية بعد خضوعها لعلاج كيميائي وقائي من السرطان.

واستعرض الملك تشارلز، الذي لا يزال يتابع علاجه من السرطان، وأمير قطر الكتيبة الأولى من الحرس الويلزي بينما كانت فرقة موسيقية عسكرية تعزف.

وأعقبت العروض رحلة إلى وستمنستر حيث ألقى الأمير كلمة أمام البرلمان بمجلسيه.

واغتنم الأمير الفرصة لتسليط الضوء على الوضع في قطاع غزة، قائلا إن “الصور المروعة التي نراها يوميا لا تظهر حقيقة الأمر”.

وأضاف “تعتقد قطر وبريطانيا أن الصراع لن ينتهي حتى إقامة دولة فلسطينية مستقلة”.