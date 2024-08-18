مصحح-بلينكن في الشرق الأوسط لوقف إطلاق النار في غزة وحماس تقول إسرائيل تحبط الجهود

reuters_tickers

4دقائق

(تصحيح لتوضيح أن عدد زيارات بلينكن إلى الشرق الأوسط تسع وليس عشر في الفقرة الثالثة)

من حميرة باموق

تل أبيب (رويترز) – وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إلى تل أبيب ضمن جولة أخرى في الشرق الأوسط تهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أثارت شكوكا إزاء هذه المساعي بعد ساعات قليلة من وصوله وذلك باتهام إسرائيل بتقويض هذه الجهود.

وحمّلت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية “إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل لاتفاق” وتعريض الرهائن الإسرائيليين في غزة للعدوان ذاته الذي يواجهه الفلسطينيون.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيجتمع يوم الاثنين مع‭ كبار القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو‬ خلال زيارته التاسعة إلى المنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن بعد زيارته لإسرائيل إلى مصر.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين خلال الرحلة إلى تل أبيب إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق للهدنة وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة وصلت الآن إلى “نقطة تحول”، مضيفا “نعتقد أن هذا التوقيت حرج”.

ولم ينجح الوسطاء، قطر والولايات المتحدة ومصر، حتى الآن في تقريب وجهات النظر بما يكفي للتوصل إلى اتفاق رغم إجراء المفاوضات بشكل متقطع على مدى شهور واستمرار إراقة الدماء في غزة حتى يوم الأحد.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن غارات إسرائيلية أودت بحياة 21 شخصا على الأقل من بينهم ستة أطفال في قطاع غزة يوم الأحد.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن الأطفال الستة وأمهم قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على منزل في دير البلح بوسط القطاع.

وقال جدهم محمد خطاب لرويترز إن أصغرهم يبلغ من العمر 18 شهرا.

وتجمع أقارب القتلى في وقت لاحق حول الجثامين التي كانت ملفوفة بأكفان بيضاء.

وأضاف خطاب متسائلا “ما ذنبهم؟ ما ذنبهم أمام العالم؟… إيش سووا ها دول؟ قتلوا حد من اليهود؟ طخوا على اليهود؟ أطلقوا صواريخ على اليهود؟ دمروا دولة إسرائيل؟ إيش عملوا ها دول؟ ما ذنبهم؟”.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي على هذه الواقعة حتى الآن.

وتنفي إسرائيل استهداف المدنيين في أثناء مطاردتها لمقاتلي حماس، وتتهم الحركة بتنفيذ عمليات من داخل منشآت مدنية مثل المدارس والمستشفيات، وهو ما تنفيه حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه دمر منصات إطلاق صواريخ تستخدم لاستهداف إسرائيل من مدينة خان يونس جنوب القطاع وقتل 20 مسلحا فلسطينيا. وشهدت خان يونس معارك شرسة في الأسابيع القليلة الماضية.

وفي الضفة الغربية المحتلة حيث تتصاعد أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، قال متحدث باسم مستشفى إن إسرائيليا لقي حتفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم.