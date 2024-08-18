مصحح-بلينكن يصل إلى تل أبيب من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة‭ ‬

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(تصحيح لتوضيح أن عدد زيارات بلينكن إلى الشرق الأوسط تسع وليس عشر في الفقرة الثانية)

تل أبيب (رويترز) – وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إلى تل أبيب في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغوط الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع ينهي إراقة الدماء المستمرة منذ أشهر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيجتمع يوم الاثنين مع ‭‭‭ كبار القادة الإسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو‬‬‬ خلال زيارته التاسعة إلى المنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن بعد زيارته لإسرائيل إلى مصر ضمن جولة في الشرق الأوسط.