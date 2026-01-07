مصحح-تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية في حلب

حلب (سوريا) 7 يناير كانون الثاني (رويترز) – تجددت الاشتباكات اليوم الأربعاء بين القوات الحكومية السورية ومقاتلين أكراد في مدينة حلب بشمال سوريا لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن نزوح آلاف المدنيين.

وأشارت المواجهات، التي يتبادل الطرفان الاتهامات حول من بادر بها، إلى تفاقم حالة الجمود وتأجيج الصراع بين دمشق والسلطات الكردية، التي تتقاعس عن الاندماج في الحكومة المركزية.

واندلعت الاشتباكات أمس الثلاثاء بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.

وبعد هدوء نسبي خلال الليل، أفاد مراسلو رويترز اليوم باستئناف القصف الذي زادت حدته بعد الظهر. وقال متحدث باسم مديرية الصحة في حلب لرويترز إن أربعة مدنيين قتلوا أمس الثلاثاء وأصيب أكثر من 20 آخرين يومي الثلاثاء والأربعاء. وقالت مصادر أمنية لرويترز إن مقاتلين اثنين قتلا أيضا.

وذكرت مديرية الصحة في حلب أنه لم يسقط قتلى في صفوف المدنيين اليوم الأربعاء، وأنها ليست مخولة بالتعليق على القتلى المقاتلين.

وقال مراسلو رويترز إن الاشتباكات هدأت بحلول المساء. وقالت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية الذاتية لشمال وشرق سوريا، لرويترز إن جهود وساطة دولية جارية لخفض التصعيد. وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز إن الولايات المتحدة تقوم بوساطة.

* فرار آلاف المدنيين

أعلن الجيش السوري أن المواقع العسكرية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “هدف عسكري مشروع “، وقال مسؤولان أمنيان سوريان لرويترز إنهما يتوقعان عملية عسكرية واسعة في المدينة.

وفتحت الحكومة ممرات إنسانية لتمكين المدنيين من الفرار من الأحياء التي تشهد توترا ونقلتهم على متن حافلات. وقال مصدر من قوات الإنقاذ التابعة للدفاع المدني الحكومي إن عدد الفارين يقدر بنحو 10 آلاف شخص.

وقال فيصل محمد علي رئيس العمليات في قوة الدفاع المدني في حلب “نقوم بعمليات نقل هذه العائلات بناء على طلبهم ورغباتهم إلى أقاربهم إضافة إلى ذلك أماكن الإيواء المحددة”.

وأدى القتال إلى تعطيل الحياة المدنية في المدينة السورية الرئيسية وإغلاق المطار وطريق سريع يؤدي إلى تركيا وتوقف العمل في المصانع في منطقة صناعية وشل حركة المرور في الطرق الرئيسية المؤدية إلى وسط حلب.

وقالت حكومة دمشق إن قواتها كانت ترد على إطلاق الصواريخ والهجمات بالطائرات المسيرة والقصف من الأحياء التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، لكن القوات الكردية قالت إنها تحمل دمشق “المسؤولية الكاملة والمباشرة… عن التصعيد الخطير الذي يهدد حياة آلاف المدنيين ويقوض الاستقرار في المدينة”.

وبدأت السلطات الكردية في إدارة منطقة شبه مستقلة في شمال شرق سوريا وأجزاء من مدينة حلب خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت نحو 14 عاما.

وأبدت تلك السلطات تحفظا على التخلي عن هذه المناطق والاندماج بشكل كامل في الحكومة التي يقودها الإسلاميون، والتي تولت السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد أواخر عام 2024.

وتوصلت حكومة دمشق العام الماضي إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية ينص على الاندماج الكامل بحلول نهاية عام 2025 لكن الجانبين لم يحرزا تقدما يذكر، ويتبادلان الاتهامات بالمماطلة أو التصرف بسوء نية.

وتضطلع الولايات المتحدة بدور الوسيط، وعقدت اجتماعات حتى يوم الأحد في محاولة لدفع العملية قدما. لكن اجتماعات الأحد انتهت من دون إحراز أي تقدم ملموس.

ويهدد عدم دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري بتأجيج العنف، وربما يستدعي تدخلا تركيا التي توعدت بالتوغل ضد المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم إرهابيين.

(تغطية صحفية كرم المصري ومحمود حسانو وخليل العشاوي وأورهان قريمان وكِندة مكية – إعداد حاتم علي وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)