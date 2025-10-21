مصحح-ترامب: على حماس إلقاء السلاح وإلا سيُنزع منها وربما بعنف

(لتصحيح خبر نشر في 14 أكتوبر لتوضيح أن ترامب “هون من شأن” وليس “أيد” قتل حماس أفرادا من عصابات أخرى في الفقرة الأخيرة)

من ستيف هولاند

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه أبلغ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بأن عليها إلقاء سلاحها وإلا ستُجبر على ذلك.

وأفرجت حماس يوم الاثنين عن آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء من قطاع غزة، وأرسلت إسرائيل حافلات محملة بالمعتقلين الفلسطينيين إلى غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه ترامب، لكن حماس لم تلتزم علنا بإلقاء سلاحها.

وذكر ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي “إذا لم يلقوا سلاحهم، فسننزعه. وسيحدث ذلك سريعا وربما بعنف”.

وقال ترامب إنه أبلغ حماس بذلك ووافقوا على إلقاء السلاح المنصوص عليه في اقتراحه للسلام المكون من 20 نقطة.

وأضاف “تحدثت مع حماس، وقلت لهم، ستلقون سلاحكم، صحيح؟ نعم يا سيدي، سنلقي السلاح. هذا ما أخبروني به”، وأوضح لاحقا أنه نقل الرسالة عبر وسطاء.

واكتنف الغموض آفاق خطة ترامب للسلام منذ عودته من زيارته لإسرائيل ومصر أمس.

فرضت إسرائيل قيودا على دخول المساعدات إلى غزة وأبقت حدود القطاع مغلقة اليوم، في حين أظهر مقاتلو حماس العائدون إلى القطاع سيطرتهم من خلال تنفيذ عمليات إعدام علنا في الشارع.

وهون ترامب من شأن قتل حماس أفرادا من عصابات أخرى في وقت تعيد فيه حماس إحكام قبضتها الأمنية.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)