مصحح-حزب الله يعتقد بأن إيران لن توقع اتفاقا نوويا دون انسحاب إسرائيل

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(لتصحيح ذكر التطمينات الإيرانية)

16 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت العلاقات الإعلامية لجماعة حزب الله اللبنانية أن الجماعة تعتقد أن طهران لن توقع اتفاقا نوويا مع واشنطن ما لم تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان.

وأضافت الجماعة لرويترز أنها ترى أن طهران ستضغط، في المرحلة التالية من محادثاتها مع واشنطن، من أجل انسحاب إسرائيل.

وأشارت الجماعة إلى أن الانسحاب سيكون نتيجة للجولة المقبلة من المحادثات بين طهران وواشنطن، وليس شرطا مسبقا، والمقرر أن تبدأ بعد توقيع الطرفين رسميا على مذكرة التفاهم يوم الجمعة.

وقالت العلاقات الإعلامية لحزب الله إن الجماعة تلقت تأكيدات إيرانية بأن أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان سيؤثر على مفاوضاتها المقبلة مع الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة ومعاذ عبدالعزيز )