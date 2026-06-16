The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصحح-حزب الله يعتقد بأن إيران لن توقع اتفاقا نوويا دون انسحاب إسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(لتصحيح ذكر التطمينات الإيرانية)

16 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت العلاقات الإعلامية لجماعة حزب الله اللبنانية أن الجماعة تعتقد أن طهران لن توقع اتفاقا نوويا مع واشنطن ما لم تسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان.

وأضافت الجماعة لرويترز أنها ترى أن طهران ستضغط، في المرحلة التالية من محادثاتها مع واشنطن، من أجل انسحاب إسرائيل.

وأشارت الجماعة إلى أن الانسحاب سيكون نتيجة للجولة المقبلة من المحادثات بين طهران وواشنطن، وليس شرطا مسبقا، والمقرر أن تبدأ بعد توقيع الطرفين رسميا على مذكرة التفاهم يوم الجمعة.

وقالت العلاقات الإعلامية لحزب الله إن الجماعة تلقت تأكيدات إيرانية بأن أي خرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان سيؤثر على مفاوضاتها المقبلة مع الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة ومعاذ عبدالعزيز )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية