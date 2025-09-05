مصحح-روسيا: وزير الدفاع بيلوسوف يجتمع مع قائد عسكري ليبي
(لتصحيح اسم القائد العسكري الليبي إلى خالد حفتر وليس خليفة حفتر وتصحيح منصبه أيضا)
موسكو (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة عبر قناتها على تطبيق تيليجرام إن وزير الدفاع أندريه بيلوسوف عقد اجتماعا مع خالد حفتر رئيس الأركان العامة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).
وأضافت الوزارة أن بيلوسوف ناقش مع حفتر العلاقات الثنائية والوضع في شمال أفريقيا.
