مصحح-صحة غزة: 39897 فلسطينيا قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

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(لتصحيح عدد القتلى في 48 ساعة ماضية من 107 إلى 142)

دبي (رويترز) – قالت وزارة الصحة في غزة في بيان يوم الاثنين إن 39897 فلسطينيا على الأقل قُتلوا وأُصيب 92152 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وشهدت الساعات الثماني والأربعين الماضية سقوط 142 قتلى.

وذكر الدفاع المدني في القطاع يوم السبت أن ضربة جوية إسرائيلية على مدرسة في مدينة غزة يؤوي عائلات نازحة أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص.