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مصحح-فصائل تقودها حماس: المقاومة الفلسطينية لن تتوقف لحين زوال “الاحتلال”

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(لتصحيح أن البيان صادر عن فصائل تقودها حماس وليس عن حماس وحدها)

(رويترز) – قالت فصائل تقودها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن المقاومة الفلسطينية لن تتوقف قبل زوال “الاحتلال” وإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، وذلك ردا على إعلان نيويورك الذي دعا الحركة إلى إلقاء السلاح.

دعا إعلان صدر يوم الثلاثاء عن السعودية وفرنسا، بدعم من مصر وقطر وجامعة الدول العربية، حماس إلى نزع سلاحها وتسليمه للسلطة الفلسطينية، التي يقولون إنها يجب أن تحكم جميع الأراضي الفلسطينية.

وتسعى السعودية وفرنسا إلى حشد مزيد من الدعم الدولي للإعلان الذي يحدد خطوات نحو تطبيق حل الدولتين.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وإيناس العشري – إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

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