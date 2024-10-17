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مصحح-مسؤولان: حكومة إسرائيل الأمنية أبلغت بأن السنوار قتل على الأرجح

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(لتصحيح تاريخ وفاة هنية)

القدس (رويترز) – قال مسؤولان مطلعان يوم الخميس إن أعضاء مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي أُبلغوا بأن زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار قُتل على الأرجح.

كما نقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) وموقع إن12 الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن السنوار مات.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق من يوم الخميس إنه يتحقق من احتمال مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بعد عملية في قطاع غزة قال الجيش إنها استهدفت ثلاثة مسلحين.

وذكر الجيش الإسرائيلي حينئذ في بيان “في هذه المرحلة، لا يمكن تأكيد هوية الإرهابيين”.

وأضاف أنه لم يكن هناك دلالات على وجود رهائن في المبنى الذي قُتل فيه المسلحون الثلاثة.

ولم يصدر تعليق بعد عن حماس.

وإذا تأكد مقتل السنوار، فسيمثل دفعة كبيرة للجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد سلسلة من عمليات اغتيال شخصيات بارزة من زعماء أعدائهما في الأشهر القليلة الماضية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الواقعة حدثت خلال عملية برية دقيقة في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وقتلت خلالها القوات الإسرائيلية ثلاثة مسلحين وأخذت جثثهم.

وأضاف أن الأدلة البصرية ترجح أن أحد القتلى الثلاثة هو السنوار وأن فحوص الحمض النووي جارية. وتملك إسرائيل عينات من حمض السنوار النووي خلال فترة سجنه في إسرائيل.

وتم تعيين السنوار، العقل المدبر الرئيسي لهجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل حرب غزة، رئيسا للمكتب السياسي لحماس خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في يوليو تموز.

وكان السنوار فيما سبق زعيما لحماس في قطاع غزة، وتم تعيينه رئيسا لمكتبها السياسي عقب اغتيال الرئيس السابق إسماعيل هنية في طهران في أغسطس آب.

كما قتلت إسرائيل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية في بيروت الشهر الماضي، بالإضافة إلى عدد كبير من أفراد القيادة العليا في الجناح المسلح للجماعة.

وشنت حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول هجوما على إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في قطاع غزة.

وأدت الحملة الإسرائيلية إلى مقتل ما يزيد على 42 ألف شخص وتدمير مناطق كبيرة من قطاع غزة ونزوح أغلب سكانه.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية