مصحح-مسؤول في حماس: يجب أن تقر إسرائيل اتفاق نزع السلاح أولا

reuters_tickers

المشاركة

6دقائق

القاهرة 31 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول كبير في حركة‭ ‬المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز اليوم الجمعة إن تنفيذ اتفاق السلام الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة سيتوقف على وفاء إسرائيل أولا بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

وتحدث ترامب في منشور على منصته تروث سوشال أمس الخميس عن “إنجاز مهم” نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، قائلا إن مجلس السلام الذي شكله توصل إلى اتفاق لنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى بشكل كامل.

وجاء هذا الإعلان بعد تعثر على مدار شهور في جهود إبقاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي في شرم الشيخ بمصر على المسار الصحيح. ولم يتضح حتى الآن مدى دعم حماس وإسرائيل لصمود هذا الاتفاق.

وباءت محاولات سابقة للتوصل إلى اتفاق بالفشل بسبب شكوك متبادلة وإصرار كل طرف على أن يتخذ الطرف الآخر الخطوة الأولى.

وأصدرت حركة حماس اليوم الجمعة بيانا قالت فيه مجددا إن الخطوة الأولى صوب اتفاق يجب أن تكون التزاما من إسرائيل، وأضافت في البيان “التزام الاحتلال بوقف القتل وإنهاء اعتداءاته هو المدخل الأساس، والخطوة الأولى للمضي في التنفيذ”.

وقال مسؤول إسرائيلي اليوم الجمعة إن موقف إسرائيل يظل كما هو “ولن يكون هناك أي انسحاب من أي نوع لجيش الدفاع الإسرائيلي عن الخط الأصفر الحالي لحين خضوع حماس لنزع سلاح حقيقي”.

وبعد ساعات من إعلان ترامب، قالت سلطات الصحة في غزة إن فلسطينيا قتل وأصيب العديد في غارتين جويتين على الأقل نفذتهما إسرائيل وواقعة إطلاق نار في القطاع. ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

لكن الشك تجاه الاتفاق لا يزال يساور سكان غزة، الذين يعانون من أجل البقاء بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت هجوم حماس في 2023 ودمرت أجزاء واسعة من القطاع.

وفي مخيم للنازحين بمدينة غزة، انشغلت فيه نساء بملء عبوات بلاستيكية بالمياه، دعا فلسطينيون ترامب إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق.

وقال سمير عياد (60 عاما) “أنت يا ترامب ابدأ من عندك، وقف لإطلاق النار ووقف الاغتيالات وكمل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة”.

وأضاف لرويترز عن تصريحات ترامب واختلافها عن الواقع الحالي “إحنا مش شايفين شي من للي بتقوله”.

* “صعب وقاس”

قال غازي حمد، وهو مسؤول من حماس مشارك في المفاوضات، إن الحركة مستعدة لقبول اتفاق وصفه بأنه “صعب وقاس”.

لكنه تجنب استخدام مصطلح نزع السلاح، وقال إن الاتفاق يمثل “منظومة متكاملة” وسيتوقف على تنفيذ إسرائيل للمرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ.

وأضاف أن إسرائيل ملزمة، بموجب ذلك الاتفاق، بوقف هجماتها على قطاع غزة وسحب قواتها إلى المواقع التي كانت عليها في أكتوبر تشرين الأول، فضلا عن زيادة تدفق السلع والمساعدات إلى القطاع.

واستطرد يقول إن حماس ستوافق حينها فقط على تسليم سلاحها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط جديدة تأسست لإدارة القطاع.

وأضاف قائلا “أصررنا على الوسطاء أن إسرائيل يجب أن تلتزم بذلك”.

ونشرت اللجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم الجمعة ما قالت إنه خارطة طريق مؤلفة من 15 نقطة تدعو إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى للتنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ، وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة على وجه الخصوص.

وفصلت الوثيقة خطوات من شأنها أن تسمح للجنة بتولي مسؤولية الحكم المدني في القطاع، وقالت إنها ستشرف على عملية لتفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ومنشآت الإنتاج العسكري ومستودعات الأسلحة والأنفاق.

وأضافت أن العملية يجب أن تكون مرتبطة بانسحاب إسرائيلي على مراحل، وأشارت إلى عدم تسليم أي أسلحة لإسرائيل أو أي أطراف غير فلسطينية.

وقالت “ترحب اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم الذي أعلن عنه أمس بشأن خارطة الطريق، وبفتح مسار نحو الشروع في تنفيذها… ‏وتؤكد اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها”. وقالت ألمانيا، وهي من أبرز الجهات المانحة، إنها ستضطلع بدورها للمساعدة في إنجاح الاتفاق.

والتقى ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم الثلاثاء. ويستعد نتنياهو لخوض انتخابات في أكتوبر تشرين الأول وربما يحتاج خلالها إلى دعم أحزاب يمينية رفضت اتفاقات سابقة بشأن غزة.

وقال مصدر إسرائيلي إن اجتماع نتنياهو مع ترامب لم يتطرق إلى ملف قطاع غزة.

(إعداد نهى زكريا وبدور السعودي وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)