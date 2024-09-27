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مصحح-مسؤول كبير: إسرائيل تأمل ألا تشن غزوا بريا على لبنان

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(إعادة مصححة لحذف الإشارة إلى أن المسؤول قال إن إسرائيل لن تستبعد الغزو البري في العنوان والفقرة الأولى)

نيويورك (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي كبير يوم الجمعة إن إسرائيل تأمل ألا تضطر إلى شن غزو بري ضد جماعة حزب الله في لبنان، وذلك بعد أن هاجمت إسرائيل المقر المركزي للجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، لصحفيين أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الهجوم قد أصاب زعيم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية