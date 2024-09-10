مصحح-مقتل 3 شرطيين إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

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(إعادة لقصة نُشرت في الأول من سبتمبر أيلول لتصحيح أعداد القتلى الإسرائيليين في الفقرتين 15-16)

من جيمس ماكنزي وعلي صوافطة

القدس (رويترز) – قال مسؤولون إسرائيليون إن ثلاثة شرطيين إسرائيليين قتلوا يوم الأحد عندما تعرضت مركبة كانوا يستقلونها لإطلاق نار قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش إن قوات الأمن حاصرت منزلا في الخليل وقتلت فلسطينيا يُشتبه في تنفيذه الهجوم الذي وقع‭‭‭‭ ‬‬‬‬عند تقاطع إذنا-ترقوميا.

وتنفذ المئات من القوات الإسرائيلية مداهمات في أنحاء الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي في واحدة من أكبر العمليات في المنطقة منذ أشهر، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى القضاء على مسلحين إسلاميين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الأحد إن قوات إسرائيلية قتلت شقيقين فلسطينيين بالرصاص في بلدة كفر دان خارج جنين في شمال الضفة الغربية حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عملية مستمرة منذ يوم الأربعاء.

ويبرز نشر وحدات من الجيش والشرطة في أنحاء الضفة الغربية الضغوط الشديدة التي تواجه قوات الأمن الإسرائيلية التي تقاتل على جبهات متعددة حاليا، مع عدم وجود إشارات تُذكر على تحقيق انفراجة في محادثات التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “نحن نقاتل على جميع الجبهات عدوا وحشيا يريد أن يقتلنا جميعا”، وأشار أيضا إلى ست رهائن إسرائيليين قتلوا خلال احتجازهم في قطاع غزة وانتُشلت جثثهم من أحد الأنفاق يوم الأحد.

وخلال حديث نتنياهو، كانت القوات الإسرائيلية لا تزال تنفذ عمليات في جنين حيث قالت حركتا المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي إن مقاتليهما يشتبكون مع القوات الإسرائيلية.