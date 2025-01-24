مصحح-مكتب نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان لما بعد انتهاء مهلة الانسحاب

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(لتصحيح اليوم في الفقرة الأولى إلى الأحد وليس الاثنين)

القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان لما بعد المهلة التي تنتهي يوم الأحد كما هو مقرر في اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله لأن بنود الاتفاق لم تطبق بالكامل.

وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر تشرين الثاني، يجب إخلاء المناطق جنوب نهر الليطاني من أسلحة حزب الله ومقاتليه وكذلك يجب انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتشار الجيش اللبناني في المنطقة في غضون إطار زمني مدته 60 يوما من المقرر أن ينتهي يوم الأحد في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش).

وأوقف الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، قتالا استمر لأكثر من عام بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران. وبلغ القتال ذروته بتوسيع إسرائيل لنطاق عمليتها العسكرية مما أدى لنزوح أكثر من 1.2 مليون شخص في لبنان وإضعاف حزب الله بشدة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن عملية انسحاب الجيش الإسرائيلي “تعتمد على انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيق الاتفاق بشكل كامل وفعال، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني”.

وأضاف البيان “نظرا لأن اتفاق وقف إطلاق النار لم يتم تنفيذه بالكامل من الدولة اللبنانية، فإن عملية الانسحاب التدريجي ستستمر بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة”.

ولم يصدر تعليق بعد من لبنان أو حزب الله.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق.

وقال حزب الله يوم الخميس إن أي تأخير في انسحاب إسرائيل سيكون انتهاكا غير مقبول للاتفاق.

وأضاف حزب الله في البيان الصادر يوم الخميس “أي تجاوز لمهلة الستين يوما يعتبر تجاوزا فاضحا للاتفاق وإمعانا في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلا جديدا يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال”.

وقالت إسرائيل من قبل إن حملتها على حزب الله تهدف إلى تأمين عودة عشرات الآلاف إلى شمال إسرائيل بعد أن فروا بسبب نيران صواريخ حزب الله.

ووجهت إسرائيل لحزب الله ضربات موجعة خلال تلك الحملة، إذ قتلت أمينها العام حسن نصر الله والآلاف من مقاتلي الجماعة ودمرت جزءا كبيرا من ترسانتها.

وتعرضت الجماعة لإضعاف إضافي في ديسمبر كانون الأول بالإطاحة بحليفها السوري بشار الأسد مما أدى إلى قطع طريق إمداداتها البرية من إيران.