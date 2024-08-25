مصحح-نتنياهو: ضربات إسرائيل ضد حزب الله “ليست نهاية القصة”

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(لتصحيح الفقرة الأولى إن جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت على هدف في وسط إسرائيل تسنى اعتراضها، وليس جميع الصواريخ والطائرات المسيرة)

القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل اتخذت إجراءات استباقية ضد جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، مضيفا أن الدفاعات الجوية اعترضت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت على إسرائيل.

وقال إنه ينبغي لقادة حزب الله وإيران معرفة أن الرد كان “خطوة أخرى نحو تغيير الوضع في الشمال وإعادة سكاننا بسلام إلى منازلهم” وأن “هذه ليست نهاية القصة”.