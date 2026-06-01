مصحح-نتنياهو يأمر بتوسيع نطاق العمليات في لبنان لاستهداف حزب الله

(تصحيح في الفقرة الثالثة من خبر نشر في 31 مايو لحذف الإشارة إلى نزوح إسرائيليين بسبب نيران حزب الله)

القدس/بيروت 31 مايو أيار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إنه أمر القوات الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران رغم وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من ستة أسابيع.

والقتال في لبنان هو أكبر تداعيات الحرب في إيران، إذ تسبب في نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني جراء الغارات الإسرائيلية وأوامر إخلاء منذ الثاني من مارس آذار، حين بدأ حزب الله في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل دعما لحليفته إيران.

وتقول الحكومة اللبنانية إن التوغل الإسرائيلي تسبب حتى الآن في مقتل أكثر من 3370 شخصا. وتقول إسرائيل إن 24 جنديا وأربعة مدنيين قُتلوا خلال الفترة نفسها.

وفي أحدث تطور، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته سيطرت على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات حزب الله كثافة على شمال إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، مما استدعى إغلاق مدارس وفرض قيود.

وقال نتنياهو في بيان “أصدرت تعليماتي للجيش بتوسيع نطاق عملياته البرية في لبنان”.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن باريس دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا الاثنين بسبب تصاعد العنف في لبنان.

* إسرائيل تسعى لإحكام قبضتها على مناطق حزب الله

تواصلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله منذ وقف إطلاق النار في منتصف أبريل نيسان، حين لجأت الجماعة اللبنانية إلى استخدام طائرات مسيرة رخيصة وسهلة التجميع، يصعب على الدفاعات الجوية اعتراضها، وهو ما أدى لمقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي يسيطر بالفعل على أراض تمتد حتى نهر الليطاني في لبنان، لكن القوات تتقدم الآن نحو نهر الزهراني، على بُعد حوالي 10 كيلومترات شمالا.

وقال نتنياهو إن هدفه هو “تعزيز سيطرتنا على المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله”.

وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد تحذيرا للسكان بإخلاء المناطق الواقعة جنوبي نهر الزهراني. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن ثمانية أشخاص قُتلوا عندما استهدفت غارات جوية بلدة دير الزهراني مساء أمس.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية ووسائل إعلام رسمية أن الجيش الإسرائيلي شن على مدار اليوم أكثر من 40 غارة في أنحاء جنوب لبنان.

* قلعة الشقيف موقع استراتيجي

استضاف الجيش الأمريكي يوم الجمعة ممثلين عن وزارتي الدفاع في إسرائيل ولبنان بواشنطن، لبحث خطة بوساطة أمريكية لإحلال السلام بين البلدين ونزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران. وكان الطرفان اتفقا في 15 مايو أيار على تمديد وقف إطلاق النار 45 يوما.

ومنح التقدم نحو قلعة الشقيف القوات الإسرائيلية موقعا استراتيجيا يُسيطر على معظم جنوب لبنان وشمال إسرائيل، ومنه انطلقت الهجمات على المناطق السكنية الإسرائيلية.

وهذه هي المرة الأولى التي تسيطر فيها إسرائيل على الموقع منذ مايو أيار 2000، حين سحبت قواتها من جنوب لبنان بعد 18 عاما.

قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن الجنود سيبقون في الشقيف ضمن المنطقة الأمنية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأضاف “لم تنته الحملة بعد، فنحن جميعا عازمون على سحق قوة حزب الله”.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن أحدث عملية له ركزت على السيطرة على قلعة الشقيف ومنطقة وادي السلوقي، مع إضعاف قدرات مقاتلي حزب الله وبنيتهم التحتية في تلك المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده.

ولم يصدر تعليق من لبنان أو حزب الله حتى الآن.

وقال أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية والمحلل المقرب من حزب الله، طلال عتريسي، إن الجيش الإسرائيلي يمضي في تحقيق أهدافه بلبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته تنفذ عمليات أيضا بالقرب من النبطية، التي وصفها بأنها من معاقل حزب الله الرئيسية في جنوب لبنان.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وتالا رمضان – إعداد رحاب علاء وسامح الخطيب ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)