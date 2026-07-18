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مصحح-هيئة بريطانية: بلاغ عن واقعة لقوات عسكرية شرقي الدقم في عُمان

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(إعادة مصححة لتوضيح أن المذكرة التي نشرتها الهيئة كانت بتاريخ أمس الجمعة وليس اليوم السبت)

18 يوليو تموز (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تقلت بلاغا عن واقعة لسفينة تجارية وقوات عسكرية على بعد نحو 100 ميل بحري شرقي الدقم في عُمان.

وذكرت الهيئة في مذكرة أمس الجمعة “التقارير تشير إلى أن الناقلة كانت موضع احتكاك ضمن نشاط عسكري جار في المنطقة” دون تقديم مزيد من التفاصيل.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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