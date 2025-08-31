The Swiss voice in the world since 1935
مصحح-وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(لتصحيح وقت العملية المشتركة في الفقرة الثالثة إلى أمس السبت بدلا من الجمعة)

(رويترز) – أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد مقتل أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، في غزة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية استهدفت أبو عبيدة في عملية مشتركة نفذها الجيش وجهاز المخابرات الداخلي (الشاباك) في قطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق أن العملية وقعت يوم السبت.

ولم يصدر رد من حماس حتى الآن.

(تغطية صحفية حاتم ماهر ومحمد الجبالي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

