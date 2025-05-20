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مصحح-وزير خارجية فرنسا: تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة غير كاف

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(لتوضيح أن الدول هددت باتخاذ إجراءات ملموسة وليس فرض عقوبات على إسرائيل في الفقرة الرابعة)

باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء إن تسهيل إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف.

وأضاف لإذاعة فرانس إنتر “هذا غير كاف على الإطلاق… هناك حاجة إلى مساعدات فورية وضخمة”.

وأضاف أن على إسرائيل ضمان تقديم مساعدات ضخمة وفورية بدون أي عوائق.

وهدد زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا أمس الاثنين باتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل إذا لم توقف هجومها العسكري الجديد على غزة وترفع القيود التي فرضتها على دخول المساعدات إلى القطاع مما زاد الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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