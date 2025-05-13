مصحح-وكالة: إيران تطالب جيرانها بتجاوز الحياد بالتزامن مع زيارة ترامب للخليج

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(تصحيح لإظهار أن باقري دعا دول المنطقة إلى “تجاوز الحياد” والقيام بدور أكثر فاعلية لضمان أمن المنطقة، وليس التزام الحياد)

دبي (رويترز) – نقلت وكالة نور نيوز الإيرانية عن رئيس أركان القوات المسلحة محمد باقري قوله يوم الثلاثاء إنه ينبغي على جيران إيران “تجاوز الحياد” والقيام بدور أكثر فاعلية في ضمان أمن المنطقة، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الخليج.

وأضاف أن أي عدوان على إيران سيقابل برد حاسم.